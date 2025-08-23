El Ejército y las RSF se disputan el aeropuerto de El Fasher en medio de un repunte del cólera en Darfur

El Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido libran desde este pasado viernes intensos combates para hacerse con el control del aeropuerto internacional de El Fasher, la capital del estado de Darfur Norte y centro histórico de la región occidental de Darfur, que ahora mismo atraviesa también un gravísimo brote de cólera que ha dejado ya más de 300 muertos y 7.400 casos, sobre todo entre los cientos de miles de desplazados que huyen de los combates.

El Fasher lleva siendo desde hace meses uno de los epicentros de la guerra que ha arrasado el país desde abril de 2023. La ciudad está bajo el asedio de las RSF, que consideran a la localidad como instrumental para consolidar su control sobre Darfur.

El Ejército de Sudán confirmó el viernes que los paramilitares habían lanzado un ataque múltiple contra las inmediaciones del aeropuerto, en especial cerca del cuartel de la 6ª División de Infantería del Ejército. Los militares, en una publicación en Facebook, aseguraron que habían conseguido soportar un primer bombardeo y después repelieron ataqes desde el suroeste y el norte del aeropuerto.

"Hemos logrado aplastar a la milicia de la familia Dagalo", ha asegurado el Ejército en referencia al líder paramilitar Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti' cuyas fuerzas, por su parte, han contestado que han forrzado una retirada táctica de los miilitares y que el aeropuerto, en realidad, ya está bajo su control, según una declaración en Telegram.

Mientras tanto, la Coordinación General de Campamentos de Personas Desplazadas y Refugiados ha avisado de que los combates ocurren en un momento que el cólera se está extendiendo sin control. En declaraciones al 'Sudan Tribune', su portavoz, Adam Regal, ha constatado al menos 315 personas y 7.437 casos en Tawila (donde han muerto 75 personas), Jebel Marra, Nyala (la capital de Darfur Sur) y Zalingei, en Darfur Centro.