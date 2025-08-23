Detenido un cómplice del presunto agente ucraniano acusado del atentado contra el general ruso Moskalik

Las autoridades rusas han confirmado la detención de un individuo acusado de actuar como cómplice en el atentado que costó la vida en abril al 'número dos' de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Yaroslav Moskalik.

Moskalik murió el pasado 25 de abril en la localidad de Balashija, en la región de Moscú, por la explosión de una bomba colocada en un coche aparcado cerca del domicilio del general.

El acusado, según ha informado Servicio Federal de Seguridad (FSB), es un ciudadano ruso nacido en 1976. En julio de 2023, contactó con un empleado de los servicios especiales ucranianos, con quien realizó "actividades contra la seguridad de la Federación Rusa a cambio de una compensación económica", de acuerdo con el pliego de cargos recogido por la agencia rusa Interfax.

Este empleado sería Ignat Kuzin, principal sospechoso del atentado, quien habría confesado ser un agente a las órdenes de Ucrania.