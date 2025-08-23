Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha despedido al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el general Jeffrey Kruse, quien había declarado su escepticismo sobre la eficacia de la campaña de bombardeos efectuada en junio por el Ejército nortamericano contra las instalaciones nucleares de Irán, la llamada Operación Martillo de Medianoche.

En contra de la opinión de la Casa Blanca, que declaró los bombardeos como un éxito apabullante, la evaluación inicial de la agencia del Pentágono concluyó que la campaña había tenido un impacto "limitado".

Finalmente, y en un escueto comunicado enviado a los principales medios estadounidenses, un portavoz de la agencia ha confirmado que Kruse "ya no desempeña el cargo de director" de la misma, que pasará a ocupar de manera provisional su hasta ahora adjunta, Christine Bordine.

Fuentes del Congreso de EEUU bajo condición de anonimato han confirmado a la cadena NBC que el despido de Kruse ha sido atribuido en una "pérdida de confianza" en su capacidad para gestionar el cargo, sin dar más detalles.

Por otro lado, fuentes del Departamento de Defensa han confirmado otros dos despidos, el de la jefa de la Reserva de Marina, la vicealmirante Nancy Lacore, y el del supervisor del Mando Especial de Guerra Naval, el vicealmirante Milton Sands, también sin más explicaciones.