Desaparecidos 12 migrantes tras saltar al agua cerca de la isla de Cabrera (Baleares)

Un total de 12 personas de origen magrebí se encuentran en paradero desconocido tras saltar al agua desde una patera en la tarde de este viernes, ha informado Delegación del Gobierno en Baleares.

La patera fue rescatada a las 18.45 horas en las inmediaciones de la isla balear de Cabrera, a unas 36 millas de la costa suroriental de la misma. En ella viajaban un total de 26 personas, según relataron los propios migrantes, de los cuales 12 estarían desaparecidos y 14 fueron rescatados.

Se ha establecido un dispositivo de búsqueda en zona por Servicio Marítimo Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo. Además, interviene en la operación el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

