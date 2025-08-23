Crónica del Alemania - España: 95-78

La selección española masculina de baloncesto ha perdido este sábado por 95-78 en su visita al combinado de Alemania, en lo que era para los pupilos de Sergio Scariolo su sexto y último encuentro de preparación hacia el Eurobasket, escapándose la opción de vengar su derrota contra los germanos de dos días antes en el Movistar Arena de Madrid.

'La Familia' acabó su gira 'Imperium Nostrum' en el Lanxess Arena de Colonia, donde en los prolegómenos se hizo un pequeño homenaje a varios jugadores alemanes que fueron subcampeones de Europa en 2005. Figuras como Patrick Femerling y Dirk Nowitzki vieron desde cerca la reacción de sus compatriotas al inicio de Santi Aldama con dos triples laterales.

Andreas Obst respondió con un triple esquinado y que sirvió al cuadro local para carburar, como evidenció una remontada rápida que culminó un triple de Dennis Schröder (15-8). España se veía bastante frenada y tuvo que pedir Scariolo un tiempo muerto con 20-11 en el marcador a 3:31 para acabar el primer periodo, tras otro triple del propio Schröder.

Una penetración de Maodo Lô al aro había seguido a ese acierto del base de los Sacramento Kings, por lo que el entrenador de La 'Familia' cambio por completo a su quinteto en pista. Con Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui merodeando la bombilla, con Mario Saint-Supéry jugando de base y Juancho Hernangómez partiendo desde dentro, algo sí varió.

Así lo vio el técnico español Álex Mumbrú, seleccionador del conjunto alemán, para solicitar tiempo muerto cuando el electrónico del pabellón reflejaba un 49-39 a 34.1 del descanso, tras dos triples consecutivos de Sergio de Larrea. Aparte del impetuoso Schröder, Franz Wagner estaba siendo un verdadero quebradero de cabeza para los planes de Scariolo.

Esa colchón local que imperaba al descanso, pese al maquillaje del joven 'Larry', demostraba que la versión de España en esta gira de citas amistosas sigue demasiado irregular. Su desventaja creció al inicio del tercer periodo (58-45), pero un arreón guiado por el propio De Larrea y canalizado por Joel Parra y Darío Brizuela apretó el marcador (58-53).

Sin embargo, el embrague de esta Alemania es Schröder y lo dejó claro al salir de un tiempo muerto y clavar un triple frontal, rompiendo la dinámica de buena defensa que llevaban los pupilos de Scariolo durante el tercer acto. Y aunque el arranque del cuarto cuarto vio un conato de remontada, con Willy Hernangómez fuerte en el poste bajo, fue un espejismo.

Un parcial de 12-0 para los teutones, brillando desde el perímetro, esquivó cualquier duda sobre el estado de forma de los Schröder, Obst, Wagner, Voigtmann, Theis y compañía, y al mismo tiempo aumentó todas las preocupaciones de Scariolo y su 'staff' a falta de cinco días para que 'La Familia' debute contra Georgia en el próximo Campeonato de Europa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ALEMANIA, 95 - ESPAÑA, 78 (49-39, al descanso).

--EQUIPOS.

ALEMANIA: Schröder (22), Obst (11), Wagner (29), Voigtmann (8) y Theis (6) --quinteto inicial--; T. Da Silva (-), Thiemann (-), Lô (4), O. Da Silva (-), Hollatz (6), Kratzer (-), Bonga (9) y Weidemann (-).

ESPAÑA: De Larrea (14), Yusta (13), Parra (7), Aldama (12) y W. Hernangómez (8) --quinteto inicial--; Saint-Supéry (-), Brizuela (8), Puerto (3), López-Arostegui (-), Pradilla (9), J. Hernangómez (2), Sima (2), Ferrando (-) y Nogués (-).

--PARCIALES: 24-11, 25-28, 16-15 y 30-24.

--ÁRBITROS: Glisic, Zupancic y Kukelcik. Eliminaron por faltas personas a Kratzer en Alemania.

--PABELLÓN: Lanxess Arena.