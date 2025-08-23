Agencias

Cortada la CC-224, a la altura de Hervás, por tareas de limpieza y mantenimiento

La carretera CC-224 permanece cortada en el tramo comprendido entre la localidad cacereña de Hervás (EX-205) y la de Cabezuela del Valle (N-110), conocida como carretera del Puerto de Honduras.

Este cierre al tráfico atiende a razones de seguridad, dadas las tareas de limpieza y mantenimiento que se están desarrollando en esa zona, según informa la Guardia Civil de Cáceres.

Dicho tramo se encuentra próximo al incendio de Jarilla, el cual ha sido estabilizado este pasado viernes, diez días después de haber comenzado el fuego.

A este respecto, cabe destacar que en la mañana de este sábado agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, han escoltado al comboy de bomberos llegados de Alemania para combatir el incendio forestal de Jarilla, en aras de garantizar un regreso seguro.

A nivel nacional, con corte a las 9,00 horas y al calor de los datos dados a conocer por la Dirección General de Tráfico (DGT), se encuentran cortadas siete carreteras secundarias, a su paso por las provincias de Cáceres (la CC-224), León y Zamora, por cuenta de los incendios.

