Controlado el segundo conato de incendio en El Hierro, pero persisten labores de perimetrado en foco principal

El segundo conato de incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en la isla de El Hierro, producido en la ladera colindante al Mirador de Las Playas, se ha dado por controlado, según ha informado al Cabildo herreño en sus perfiles sociales.

"Fuentes de la dirección de extinción han informado que en estos momentos ya se ha procedido al control y extinción del incendio producido en la ladera colindante al Mirador de Las Playas, catalogado con posterioridad como foco secundario", especifica el mensaje emitido a última hora de esta tarde por la institución insular.

Sin embargo, las labores de extinción y perimetrado continúan en el foco principal, en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre. Ambos focos se declararon de forma simultánea en torno a las 14:15 horas de este sábado.

El segundo conato, según indica el Cabildo, se produjo a consecuencia del 'paveseo' transportado desde el foco principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales.

En estos momentos se procede a las labores de perimetrado del conato principal, en Las Asomadas, que, por el momento, cuenta con "buenas" perspectivas para su control.

MEDIOS ÁREOS

Frente a esta emergencia, junto a los efectivos terrestres, se han incorporado nueve medios aéreos del Gobierno de Canarias a las labores de extinción, entre ellos tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y un air tractor procedente de La Gomera.

Además, de forma preventiva, el Centro de Coordinación de la Operativa Insular de la isla procedió a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo.