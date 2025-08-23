Agencias

Aumentan a 12 los muertos por el colapso del viernes de un puente sobre el río Amarillo en el noroeste de China

Por Newsroom Infobae

Al menos 12 personas han muerto y cuatro siguen desaparecidas este sábado debido a la rotura de un cable de construcción ocurrida el viernes durante las obras de un puente en la autopista que une Sichuan con Qinghai, en el noroeste de China.

El puente, que se está construyendo sobre el río Amarillo, consta de una estructura con un arco de acero. Las autoridades esperaban que las obras llegaran a término a finales de este mes.

La rotura del cable provocó que la sección central del arco del puente cediera repentinamente y se hundiera en las aguas del río.

Las autoridades de la zona indicaron que el incidente tuvo lugar sobre las 03.00 de la madrugada (hora local) y que las fuerzas de búsqueda y rescate siguen trabajando en la zona para rescatar a todos los afectados, según informaciones de la agencia oficial de noticias Xinhua.

EuropaPress

