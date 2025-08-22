Agencias

YouTube lleva a la versión gratuita la descarga de vídeos

YouTube ha ampliado a los usuarios gratuitos de la plataforma una función procedente de la suscripción premium: la descarga de vídeos para verlos sin conexión a internet.

YouTube Premium ofrece una experiencia avanzada respaldada por funciones y características que no se encuentran en la modalidad de uso gratuito: la reproducción de vídeos libre de anuncios, sin conexión a internet y en segundo plano.

Para acceder a estas ventajas, en España hay que pagar 13,99 euros al mes. Pero algunos usuarios ya han podido acceder a una de las funciones premium sin pagar por ella.

Se trata de la descarga de vídeos para verlos sin conexión, aunque con limitaciones, como informan en TechRadar y han compartido algunos usuarios en Reddit.

Por un lado, solo permite descargar en calidad 144p y 360p, frente a las opciones de resolución 720p y 1080p disponibles en Premium. Y en lugar de ofrecer descargas ilimitadas, como en la suscripción, la compañía ha establecido un límite. Las descargas tampoco admiten vídeos musicales.

Al no ser un anuncio oficial hecho por YouTube, sino una novedad vista por los propios usuarios, se desconoce si forma parte de una prueba o está limitada regionalmente.

