Trump confirma un acuerdo con Intel para que el Gobierno controle el 10% de la compañía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Intel por el cual el Gobierno se hará con una participación del 10 por ciento del fabricante de microprocesadores, que ha recibido la noticia con una subida en Bolsa de hasta el 6 por ciento.

"Creo que es un gran acuerdo para ellos", ha subrayado Trump, que durante una comparecencia en el Despacho Oval ha desvelado los resultados de unas negociaciones que se habrían desarrollado en estos últimos días. "Es bueno tener a Estados Unidos de socio", ha dicho, parafraseando incluso diálogos con directivos de la empresa.

El presidente confía en que este pacto sirva para revitalizar una empresa que, según sus propias palabras, "se ha quedado atrás" frente a otros competidores del sector.

Trump, que llegó a pedir este mismo mes la dimisión del consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, no ha dado más detalles, pero el Gobierno estadounidense ya había reconocido que estudiaba fórmulas para convertir parcial o totalmente en capital social las subvenciones concedidas a Intel en el marco de la Ley CHIPS y Ciencia del expresidente Joe Biden.

Intel había recibido hasta enero 2.200 millones de dólares (1.886 millones de euros), aunque tiene asignados un total de 10.900 millones de dólares (9.346 millones de euros), según la agencia Bloomberg.