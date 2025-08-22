Agencias

Trump asegura que destituirá a Lisa Cook si no renuncia como gobernadora de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que destituirá a Lisa Cook de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), el órgano rector del banco central estadounidense, si esta no presenta su dimisión.

"Lo que hizo estuvo mal, así que la despediré si no renuncia", ha asegurado el mandatario estadounidense a preguntas de la prensa este viernes.

Trump había exigido ya este miércoles la dimisión de Cook ante las informaciones que la acusan de haber presuntamente manipulado información bancaria para acceder a dos hipotecas en condiciones ventajosas.

Cook fue nombrada en enero de 2022 por el expresidente Joe Biden para su actual cargo, lo que la convirtió en la primera mujer negra en formar parte del órgano rector de la Fed.

Si Cook acabase renunciando a su mandato, que expira en 2038, el mandatario republicano tendría vía libre para designar un miembro más en la junta de la Fed proclive a sus tesis de recortes del precio del dinero.

