San Javier acogerá el próximo martes el partido de fútbol sala entre ElPozo Murcia Costa Cálida FS y Corinthians

El pabellón Príncipe Felipe de San Javier (Murcia) acogerá el próximo martes, 26 de agosto, a las 20.30 horas, el partido internacional de fútbol sala que enfrentará a ElPozo Murcia Costa Cálida FS y al Corinthians de Brasil, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El director general de Deportes de la Región, Fran Sánchez, ha agradecido la acogida del municipio y ha comentado que la entrada será gratuita, tras los que ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de este evento deportivo.

El concejal de Deportes de San Javier, Sergio Martínez, ha destacado que para el municipio "es un orgullo acoger este partido y acercar a nuestros niños y clubes locales al deporte profesional en su propia casa" y ha recordado que los jugadores de la cantera entrenan a diario en el mismo pabellón donde ahora podrán ver a sus ídolos.

Por su parte, el director general de ElPozo Murcia Costa Cálida, Fran Serrejón, ha asegurado que "jugar en San Javier es como estar en casa" y ha subrayado que el encuentro se podrá seguir también en directo por el canal de YouTube del equipo murciano.

