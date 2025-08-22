Robles volverá a trasladar la petición de Canarias para usar el remanente en los afectados del volcán de La Palma

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que volverá a trasladar en el seno del Gobierno de España la petición de Canarias para que le permitan usar el remanente con el objetivo de agilizar las indemnizaciones a los afectados por el volcán Tajogaite, en la isla de La Palma.

Así lo ha dicho este viernes durante una visita al equipo del Centro Coordinador de Seguimiento Sociosanitario (CECOSS) que está prestando apoyo psicológico a la población afectada por la erupción que tuvo lugar en septiembre de 2021 y que estuvo activa durante unos tres meses.

En este sentido, Robles hizo especial hincapié en que su visita a la isla es para transmitir a los vecinos que el Gobierno "está con La Palma" y que no la va a "olvidar", añadiendo que prácticamente en todas las reuniones del Consejo de Ministros "sale" el nombre de la isla.

"Nos estáis dando un ejemplo de que, aunque se pueda discutir, hay coordinación porque habéis puesto siempre por delante a las personas --dijo a los representantes de las distintas administraciones implicadas en reconstrucción de la zona--. Eso es una cosa esencial y muy importante. Y yo lo único que puedo decir es que vais a seguir contando con el Gobierno de España".

En este sentido, la ministra expuso que volverá a trasladar la petición del remanente, "que nos consta perfectamente en el Gobierno". "Estamos en ello", resaltó para incidir en la importancia de trabajar unidos para la recuperación de La Palma.