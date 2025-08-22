(Previa) 43 años de espera para ver a España otra vez en un Campeonato del Mundo femenino

La selección española afrontará desde este fin de semana en Nakhon Ratchasima (Tailandia) el Campeonato del Mundo femenino en categoría absoluta, una cita histórica para el voleibol nacional después de su lapso de 43 años sin participar en este torneo.

Con un grupo joven y hambriento, el equipo entrenado por Pascual Saurín competirá de inicio en el Grupo E, donde también estarán los combinados de Turquía, de Canadá y de Bulgaria, rivales de España por ese mismo orden durante la jornada 1, jornada 2 y jornada 3.

Las 'Leonas del Vóley' llegan a suelo tailandés tras haber ganado sus cinco últimos encuentros, dos oficiales del Preeuropeo ante Georgia y Portugal, y luego tres amistosos en Vietnam, ante la selección local y contra Kenia. Así, Saurín contará con el mismo bloque de 14 jugadoras que aseguraron la presencia española en el próximo Campeonato de Europa.

Ejercerán como colocadoras, Patricia Aranda, Ariadna Priante y Raquel Lázaro; como líberos, Patricia Llabrés y Marga Pizà; como opuestas, Julia de Paula y Jimena Fernández; como centrales, Lucía Varela, Lola Hernández y Carla Jiménez; y como receptoras, María Segura, Carolina Camino, María Schlegel y Ana Escamilla.

Este sábado a las 14.30 horas (hora peninsular española), debutará España contra Turquía, campeona europea, en un duro choque para medir fuerzas con el bloque del italiano Daniele Santarelli y que cuenta con estrellas como Eda Erdem, Zehra Gunes y Melissa Vargas. Los dos últimos precedentes, en los Juegos Mediterráneos, favorecieron a las turcas.

El 25 de agosto, a las 11.30 horas, el adversario será una Canadá de raro bagaje en el cara a cara con España, pues su último duelo fue en la Copa del Mundo de 1991 y aún estaba el sistema antiguo de puntuación. El banquillo canadiense lo dirige el también italiano Giovanni Guidetti.

La fase de grupos se completará para España el 27 de agosto, a las 14.30 horas, contra una Bulgaria que regresa al Mundial tras una década de ausencia y bajo la dirección de Antonina Zetova en su banquillo. Las búlgaras y las 'Leonas del Vóley' se vieron por última vez las caras en el Europeo de 2021, con derrota por la vía rápida para las españolas.