Nuria Roca y Juan del Val, cuerpos 10, besos y complicidad durante baño más refrescante en la costa de Cádiz

Nuria Roca y Juan del Val continúan exprimiendo al máximo sus vacaciones antes de retomar sus compromisos profesionales después de un verano de lo más intenso y completo en el que han compaginado a la perfección escapadas familiares y con amigos, con otros momentos en pareja confirmando que continúan tan enamorados como el primer día después de más de 25 años de relación y tres hijos en común: Juan (23), Pau (18) y Olivia (15).

La presentadora y el periodista han hecho de Cádiz su refugio particular, y un año más han disfrutado de unas relajadas vacaciones en la Costa de la Luz, en las que han presumido de cuerpos 10 entre baños, paseos a la orilla del mar, risas, besos y, sobre todo, mucha complicidad.

A pesar de estar acompañados por sus hijos, a los que están muy unidos y con los que aprovechan al máximo los pocos ratos libres que les dejan sus apretadas agendas profesionales, Nuria y Juan se regalaron un rato a solas mientras se daban un refrescante baño saltando las olas en aguas del Atlántico.

Fiel a su sencilla elegancia, la valenciana ha lucido un favorecedor bañador efecto tipazo en color negro con hilos dorados, escote en uve y una franja en rojo que potenciaba su bronceado en la recta final de sus vacaciones antes de ponerse de nuevo al frente del programa 'La Roca', en La Sexta. Pendiente de todos los detalles, completó su estilismo con un pareo rojo a juego, y unas gafas de sol de pasta blancas, que posteriormente cambió por otras de montura carey, y un sombrero de rafia para protegerse de los rayos solares.

Y si Nuria ha presumido de cuerpo, Juan -que ha sorprendido afeitándose su característica barba tras perder una apuesta, como él mismo ha revelado en sus redes sociales-, no se ha quedado atrás, mostrando su torso trabajado durante un baño en el que no faltaron las miradas cómplices, las risas y los besos apasionados con su mujer, con la que forma una de las parejas más sólidas y estables del panorama nacional.

Y, al margen de los momentos en pareja mostrando su buena sintonía, también hubo tiempo para que la presentadora se diese un divertido chapuzón con su hijo mediano, Pau, mientras el tertuliano televisivo se relajaba en la toalla junto a sus hijos Juan y Olivia.