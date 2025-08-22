Luis de la Fuente dará el próximo viernes la lista de convocados para jugar contra Bulgaria y Turquía

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá el próximo viernes 29 de agosto, a las 11.30 horas, la lista de convocados para afrontar los primeros partidos de clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026, que enfrentarán a la 'Roja' contra Bulgaria el 4 de septiembre en Sofía y ante Turquía el día 7 en Konya, según anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Posteriormente, al anuncio de los jugadores convocados, que se darán a conocer a través de los canales oficiales de la RFEF, el técnico riojano atenderá a los medios de comunicación en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sobre las 12.30 horas. Además, la RFEF también anunció que la concentración de la selección absoluta empezará el lunes 1 de septiembre, a partir de las 13.00 horas, en la Ciudad del Fútbol.

Por otra parte, la nueva selección Sub-21 dirigida por David Gordo arrancará el mismo viernes, con el anuncio de los jugadores convocados a las 12.00 horas. Tras dar a conocer su primera convocatoria, el técnico alcalaíno también comparecerá ante los medios de comunicación en el mismo salón José Villalonga.

'La Rojita' jugará contra Chipre en Soria el 5 de septiembre y se medirá a Kosovo en Pristina cuatro días después, en dos encuentros correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo 2027, que se celebrará en Serbia y Albania, siendo España la selección que más veces ha ganado el título, junto a Italia, con cinco trofeos cada una. La concentración también empezará el primer día de septiembre.