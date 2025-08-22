Las nuevas soluciones de lavado de LG responden a las necesidades de espacio y sostenibilidad de los hogares europeos

LG Electronics ha anunciado una gama de soluciones de lavado avanzadas, que incluye la lavadora-secadora con bomba de calor y nuevos modelos de secadora, impulsadas por inteligencia artificial y con la máxima eficiencia energética.

La nueva línea responde a la demanda de electrodomésticos más sostenibles, y ofrece soluciones con mayor eficiencia energética que se adaptan a la gran variedad de estilos de vida y espacios de los hogares europeos.

Esta nueva gama incluye la lavadora-secadora con bomba de calor de LG, también conocida como LG WashCombo. Está equipada con la tecnología DUAL Inverter HeatPump y con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) como el R290 para ofrecer una eficiencia en línea con los estándares europeos.

Este electrodoméstico está diseñado para encajar en los hogares europeos, con un diseño de encastre con gran capacidad de carga, como destacan desde LG en una nota de prensa. Cuenta también con la calificación de eficiencia energética más alta de Clase A para el ciclo completo de lavado a secado.

LG WashCombo utiliza algoritmos avanzados inteligentes para proporcionar un cuidado personalizado de los tejidos. Con la tecnología AI Core-Tech, impulsada por la función AI DD de LG, el modo AI Wash de las lavadoras detecta el peso y selecciona el patrón de lavado óptimo, minimizando el daño a los tejidos delicados y consumiendo menos energía

También incorpora tecnologías que hacen que los lavados sean más sostenibles, como el ciclo Microplastic Care, que reduce hasta un 60 por ciento los microplásticos liberados por las fibras sintéticas durante el lavado.

La gama se completa con nuevos modelos de secadoras que usan la función AI Dry con la tecnología AI Dual Inverter para detecta de forma inteligente el peso, el tipo de tejido y la humedad de la carga para ajustar la velocidad de secado, especialmente en tejidos delicados, y reduce el consumo de energía.

LG ofrece funciones de verificación de autoinstalación a través del servicio LG ThinQ, un servicio que responde a la preferencia de muchos clientes europeos de instalar ellos mismos los electrodomésticos. Además, el Comfort Kit de la nueva gama europea de lavado de 24 pulgadas mejora la usabilidad y accesibilidad para todos los hogares.

La compañía presentará estas soluciones de lavado en el marco de la feria IFA de Berlín, que se celebrará en la capital alemana del 5 al 9 de septiembre. Allí también dará a conocer nuevos frigoríficos para el mercado europeo.