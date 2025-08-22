Las firmas estadounidenses CBRE y Cross Ocean Partners invierten 450 millones en Vía Célere

CBRE y Cross Ocean Partners, firmas con sede en Estados Unidos, junto a otros inversores, han comprometido 450 millones de euros en el fondo Värde, también estadounidense, para impulsar la actividad de su promotora inmobiliaria española, Vía Célere.

Solo CBRE ha invertido 300 millones de euros en esta ronda de financiación, mientras que Cross Ocean Partners ha aportado otros 140 millones de euros en la misma operación, que valora la promotora en casi 1.000 millones de euros, según ha informado Värde en un comunicado.

"Esta transacción proporciona liquidez a los clientes actuales de Värde, a la vez que garantiza que Vía Célere mantenga una sólida capitalización y pueda consolidar su liderazgo en el mercado español", argumenta la firma de inversión.

Värde, que ha sido asesorada por Evercore y Eastdil Secured, entró en la promotora en 2017 y defiende haber impulsado su actividad hasta convertirla en una de las "primeras empresas desarrollados de vivienda de España", con una capacidad actual de 12.500 unidades, principalmente en Madrid.

"Este es un hito importante para Vía Célere, los clientes de Värde y los nuevos socios que se incorporan. La transacción demuestra nuestra capacidad para proporcionar liquidez a nuestros inversores, a la vez que impulsa la creación de valor continua en un sector de inversión que creemos que tiene potencial de crecimiento", ha señalado el socio de Värde y consejero de Vía Célere, Anthony Iannazzo.