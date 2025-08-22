Agencias

La subida de salarios negociados en la eurozona se aceleró en el segundo trimestre, según BCE

La subida de los salarios negociados en la zona euro alcanzó el 3,95% interanual en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una aceleración sustancial respecto del alza del 2,46% observada en los tres primeros meses del año, según los datos publicados este viernes por el Banco Central Europeo (BCE).

El dato del segundo trimestre de 2025 supone el primer repunte de los salarios negociados en la zona euro, después de dos trimestres consecutivos de desaceleración de las subidas, y supera el incremento del 3,58% en el segundo trimestre de 2024.

No obstante, a pesar del mayor ritmo de subida de los salarios negociados entre abril y junio, el dato se mantiene por debajo del 5,37% registrado en el tercer trimestre de 2024, que supone el récord en el actual ciclo.

Sin embargo, el indicador principal de seguimiento de la evolución de los salarios del BCE sigue apuntando a que el aumento de la retribución de los trabajadores se frenará a lo largo de 2025, limitándose en promedio al 3,2% este año, frente a la subida del 4,6% correspondiente a 2024.

EuropaPress

