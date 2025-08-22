La opositora venezolana María Corina Machado denuncia que nueve presos políticos han intentado suicidarse

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha alertado de la "inhumana situación" en la que viven los presos políticos recluidos en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, donde hasta nueve reclusos habrían intentado suicidarse en los últimos días.

Machado ha atribuido estas tentativas "al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado". "La comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas", ha relatado la líder de Vente Venezuela.

La dirigente opositora, que ha recordado que en el último año al menos seis ciudadanos han muerto "bajo custodia del régimen" de Nicolás Maduro, ha lanzado de esta manera un aviso a la comunidad internacional, a la que ha vuelto a apelar para pedir ayuda.

La ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela hay al menos 815 presos políticos, si bien dentro de este recuento hay casos de opositores de los que ni siquiera se conoce el paradero.