Agencias

La opositora venezolana María Corina Machado denuncia que nueve presos políticos han intentado suicidarse

Por Newsroom Infobae

Guardar

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha alertado de la "inhumana situación" en la que viven los presos políticos recluidos en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, donde hasta nueve reclusos habrían intentado suicidarse en los últimos días.

Machado ha atribuido estas tentativas "al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado". "La comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas", ha relatado la líder de Vente Venezuela.

La dirigente opositora, que ha recordado que en el último año al menos seis ciudadanos han muerto "bajo custodia del régimen" de Nicolás Maduro, ha lanzado de esta manera un aviso a la comunidad internacional, a la que ha vuelto a apelar para pedir ayuda.

La ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela hay al menos 815 presos políticos, si bien dentro de este recuento hay casos de opositores de los que ni siquiera se conoce el paradero.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

'El Cordobés', rotundo tras la

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

Lara Dibildos aplaude la fortaleza

Sheila Casas pasa página tras su ruptura y le desea lo mejor a Escassi tras unas vacaciones renovadoras en familia

Sheila Casas pasa página tras

Makoke emite un comunicado urgente tras cancelar 'in extremis' su boda con Gonzalo

Makoke emite un comunicado urgente