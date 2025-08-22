Jaume Munar cae ante el húngaro Márton Fucsovics y se despide de Winston-Salem

El tenista español Jaume Munar perdió este jueves contra el húngaro Márton Fucsovics (5-7 y 3-6) en los cuartos de final del Torneo de Winston-Salem, de categoría ATP 250, para ahora afrontar ya el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura.

El 'verdugo' de Roberto Bautista en los octavos de final también lo fue de Munar en la ronda de los ocho mejores. El magiar se deshizo del balear en 1 hora y 41 minutos en un partido que comenzó igualado hasta el quinto juego del primer set, en el que Munar flojeó con su servicio y Fucsovics lo aprovechó para ponerse con ventaja.

Este 'break' de diferencia llegó hasta el 4-5, momento en que el número 94 del mundo tuvo turno de saque para ganar el parcial, pero el español subió el nivel y le quebró el servicio para igualar el parcial. A pesar de esto, la alegría le duró poco al tercer español del ranking, que vio como Fucsovics le rompió en blanco al siguiente juego, para cerrar el parcial con su servicio, esta vez sin titubear.

El segundo set estuvo marcado por los 'breaks', con hasta seis en solo nueve juegos disputados. Munar empezó con doble break abajo y 0-3 nada más empezar, pero se repuso y ganó los tres juegos siguientes para volver al partido. Sin embargo, el séptimo juego del set le hizo daño, ya que dispuso de dos bolas para ponerse por delante en el marcador, pero acabó cediendo otra vez su servicio.

El magiar se aprovechó de las dudas del número 46 del mundo y puso el 3-5 en el marcador, para cerrar el partido de nuevo al resto, con al primera oportunidad que tuvo con el servicio del español.

De esta manera, Munar dice adiós al torneo de categoría 250 estadounidense para centrarse en el US Open, que comienza la semana que viene, en el que debutará contra un tenista procedente de la fase previa.