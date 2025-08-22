Agencias

Israel niega la entrada al alcalde de Barcelona, que suspende su anunciado viaje a Oriente Próximo

Por Newsroom Infobae

Israel ha denegado la entrada al país al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, en el que iba a ser su primer viaje oficial como primer edil a Oriente Próximo.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, el alcalde debía llegar este viernes al país, pero a última hora las autoridades le han notificado la revocación del permiso.

Tras la negativa de Israel, finalmente Collboni no viajará y se quedará en Barcelona, explican las mismas fuentes.

