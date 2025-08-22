Agencias

Investigan a una persona por matar y decapitar a un ciervo macho en época de veda en Soria

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Almazán, de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, ha investigado a una persona por matar, decapitar y transportar el trofeo de un ciervo macho en época de veda y ha denunciado administrativamente por varias infracciones tanto a esta persona como a su acompañante, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El pasado día 16 de agosto de 2025, mientras disfrutaban de sus fiestas patronales, vecinos de la localidad de Las Fraguas sorprendieron a una pareja en una furgoneta que presuntamente estaba de caza en el interior de su coto, por lo que dieron aviso a la Guardia Civil para la localización de los autores del hecho.

Estos, al verse sorprendidos, habían abandonado el lugar sin ser identificados. La patrulla del Seprona inició la búsqueda y localización de la furgoneta, lo que dio resultado positivo. Se identificó a los dos ocupantes, un hombre y una mujer, y se halló en el interior de la furgoneta evidencias de la autoría de la comisión del hecho delictivo que dio inicio a la actuación.

La persona investigada sería presunta autora de una infracción penal por delito contra la flora y la fauna recogido en el artículo 335 del Código Penal, lo que puede ser castigado con una pena de multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.

Esta persona sería también responsable, junto a su pareja, de varias infracciones administrativas a la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, lo que les puede suponer multas de hasta 10.000 euros a cada uno, más la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.

