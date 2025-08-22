Agencias

Hungría denuncia un nuevo ataque a su "seguridad energética" tras el bombardeo ucraniano al oleoducto Druzhba

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha denunciado un nuevo ataque a su "seguridad energética", el tercero en apenas un breve lapso de tiempo, tras el bombardeo ucraniano de las últimas horas al oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa.

"Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país. Otro intento de arrastrarnos a la guerra", ha denunciado el jefe de la diplomacia húngara en su perfil de Facebook, desde donde ha remarcado que seguirán apostando por la paz.

Szijjarto ha explicado que se trata del tercer ataque que sufre tramo del oleoducto que conecta Rusia y Bielorrusia en "un corto periodo" y ha provocado que el transporte de petróleo a Hungría haya sido detenido de nuevo.

En las últimas horas, las autoridades ucranianas han confirmado que el ataque se produjo durante la pasada noche. Asimismo, esta semana, drones ucranianos atacaron las instalaciones de Nikolske y Unecha, interrumpiendo de manera momentánea el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia.

EuropaPress

