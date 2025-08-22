Gabriela Guillén tras su portada 'en familia': "Mi hijo es lo que más me importa"

Gabriela Guillén y Bertín Osborne han presentado oficialmente a su hijo en común. Y lo han hecho siguiendo 'la tradición' del cantante: con un posado en la revista '¡Hola!' que no ha dejado indiferente a nadie, como era de esperar. En el reportaje dos padres unidos por su bebé, aunque en ninguna de las fotografías aparecen los dos juntos, son una familia de hoy en día en la que el pequeño es lo primordial para los dos.

"No queremos demostrar más que tenemos una relación cordial y que hay un niño de por medio, que somos los padres y ya está", ha dicho Gabriela horas después del revuelo causado por el posado. Sin querer entrar en detalles de cómo se ha gestado el reportaje, la estilista ha querido dejar claro que el resultado le ha gustado "muchísimo": "Es que mi hijo sale guapísimo". Palabra de una madre orgullosa de su retoño y de que, por fin, se le haya dado su lugar.

"Yo estoy feliz porque haya una relación y que lo conozca, porque mi hijo tiene derecho a conocer a su padre", ha confesado antes de explicar que "esto lo hicimos para normalizar los dos, muy de mutuo acuerdo y ya está, no tiene más trascendencia de nada más, ni queremos decir nada de lo que es". Gaby reconoce ser una persona muy familiar y de ahí que no descarte que su hijo tenga relación con el resto de sus hermanos: "Salió de él conocerlo, él fue el que fio la iniciativa, con lo cual él tiene interés de conocerlo y yo no voy a poner ningún tipo de traba a cualquiera que sea de la familia".

La madre del hijo menor de Bertín Osborne deja claro que "cada uno está en su sitio" y afirma que practica "mucho el perdón" pero siempre con un propósito y ese es su bebé. Para ella lo que más le importa y para quien va a parar todo el beneficio de esta presentación oficial, que traerá cola.