Gabriela Guillén, enfadada, da explicaciones ante el revuelo por su portada con Bertín Osborne y su hijo

Confirmando que su acercamiento por su hijo es un hecho, y dispuestos a darle su lugar al pequeño como hijo de Bertín Osborne un año y 8 meses después de su nacimiento, el presentador y Gabriela Guillén han posado en exclusiva en portada de la revista '¡Hola!' -por separado, para evitar malentendidos dando una imagen de familia que no son, como aclaran- con el niño, al que han presentado públicamente revelando además que se llama Arian David.

Un reportaje que, lejos de "normalizar la relación de padre e hijo" como pretendían, ha desatado un gran revuelo y numerosas críticas al cantante, llegando a especularse con que habría decidido dar este paso por motivos económicos.

Algo que tanto Bertín como Gabriela han negado rotundamente. Mientras el cantante ha asegurado en declaraciones a 'YAS Verano' que no se ha llevado ni un euro por la exclusiva, la esteticien defiende que han hecho el posado "en beneficio de su hijo", sin entender la controversia que se ha creado con lo que pretendía ser simplemente algo bonito para demostrar que el artista tiene relación con el pequeño.

24 horas después de la publicación de la portada, la paraguaya ha reaparecido visiblemente molesta ante las cámaras y se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras el aluvión de críticas recibidas: "Lamento mucho no poder contestar a vuestras preguntas, pero de verdad que ayer ya dijo todo lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que aportar. Estoy bastante molesta por todo lo que se ha dicho y nosotros estamos bien, lo único que queremos es estar tranquilos y ya está" ha expresado cansada.

Y es que a pesar de que su idea era presentar al pequeño y normalizar su relación con Bertín para evitar las especulaciones, se lamenta que "se ha sacado todo de contexto y no es el plan, no era el plan que teníamos".

Algo que no ha afectado a la cordialidad que tiene desde hace un tiempo con el cantante, ya que como ha revelado "está todo bien, estamos muy bien, contentos y tranquilos", y convencidos de que esta polémica no pasará factura al entendimiento al que han logrado llegar un año y medio después del nacimienro de su hijo, al que confirma con un asentimiento de cabeza que el artista ha dado su lugar respecto a sus otros hijos: Alejandra, Eugenia y Claudia -en común con la recordada Sandra Domecq-, y Kike y Carlos, fruto de su relación con Fabiola Martínez.

Y aunque no ha querido pronunciarse sobre si tiene esperanzas de que David tenga relación con sus hermanos, sí ha querido dejar claro que tanto ella como Bertín se encuentran bien a pesar de las críticas.