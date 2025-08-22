Fabiola Martínez, primera y contundente reacción a la portada de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y su hijo

Desde que anunciaron su separación a principios de 2021, Fabiola Martínez ha tenido una premisa clara: mantenerse al margen de todo lo relativo a la vida privada de Bertín Osborne. Una decisión que tomó cuando salió a la luz que el presentador iba a convertirse en padre por sexta vez junto a Gabriela Guillén -en los momentos más controvertidos del cantante, cuando aseguró que no quería ser padre de nuevo a su edad y no iba a hacerse cargo del niño- y en la que se ha reafirmado rotunda después de que su exmarido haya posado en exclusiva en portada de la revista 'Hola' con la esteticien paraguaya -aunque no se han fotografiado juntos para no dar una imagen de familia que no se corresponde con la realidad- y el pequeño de año y medio que tienen en común, Arian David.

La venezolana, con la educación que la caracteriza, ha atendido telefónicamente al programa 'Vamos a ver' para desmarcarse del paso que ha dado Bertín de presentar públicamente al niño y normalizar su relación con el pequeño, dándole su sitio al igual que ha hecho con el resto de sus hijos. Contundente, ha asegurado que "no tengo nada que decir. No voy a comentar nada porque no tiene nada que ver conmigo", dejando claro que no piensa pronunciarse sobre este asunto.

Eso sí, ha dejado entrever que no le ha afectado en absoluto, ya que com ha contado al espacio, ella se encuentra "muy bien", "súper liada trabajando" y "fenomenal", disfrutando de un verano relajado y aprovechando para descansar y recuperar fuerzas para el arranque del curso.