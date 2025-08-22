El sorteo del próximo Mundial masculino será el 5 de diciembre en Washington DC

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, han anunciado que el 5 de diciembre de este año se realizará en el Kennedy Center de Washington D.C. el sorteo de la fase de grupos del Mundial masculino de fútbol de 2026, torneo con sedes compartidas entre el país estadounidense, Canadá y México.

Después de reunirse Trump con Infantino este viernes en la Casa Blanca, ambos confirmaron que el Kennedy Center acogerá "uno de los principales hitos en el camino hacia la Copa Mundial más grande y más atractiva de la historia", según indicó luego la propia FIFA en un comunicado oficial.

"El Kennedy Center es el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento viviente al presidente John F. Kennedy, que atrae a millones de visitantes cada año hacia más de 2.000 espectáculos, eventos y exposiciones. En diciembre, el icónico trofeo del Mundial brillará con fuerza en el recinto", destacó también la FIFA en su página web.

Acorde a la misma nota de prensa, las mejores selecciones nacionales del mundo descubrirán "sus próximos pasos en su camino hacia la codiciada corona" en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en la final que se dispute ahí el domingo 19 de julio del próximo año.

"Los aficionados de cada una de las 16 ciudades anfitrionas (dos en Canadá, tres en México y 11 en Estados Unidos) podrán participar en un sorteo especial para tener la oportunidad de ganar entradas gratuitas a este evento único, incluyendo una experiencia VIP. Se asignará un número selecto de entradas a cada ciudad anfitriona", dijo la FIFA en su nota.

Así, Infantino se mostró entusiasmado por "celebrar el sorteo final de la Copa Mundial más esperada de la historia en el corazón cultural y de entretenimiento de Estados Unidos". "El sorteo es un hito importante del torneo y continuará la notable preparación para el mayor evento deportivo de la historia, mientras nos preparamos para numerosos eventos emblemáticos de la FIFA en Norteamérica a lo largo de 2026", añadió.

"Esperamos dar la bienvenida a la capital de Estados Unidos para esta importante ocasión a las delegaciones de los equipos, a nuestros socios, a los medios de comunicación internacionales y, de forma excepcional, a los aficionados que representan a cada una de las 16 maravillosas ciudades anfitrionas", concluyó el máximo mandatario de la FIFA.

El sorteo comenzará a las 12.00 hora local y será transmitido a los tres países anfitriones y a todo el mundo por los medios de comunicación asociados de la FIFA. "Próximamente se publicarán más detalles del sorteo, incluyendo la información de la transmisión y el procedimiento completo", aclaró la FIFA en una nota que subrayó que las selecciones anfitrionas se asignarán a las posiciones A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (EE.UU.), según el calendario de partidos publicado el año pasado.

Por último, la nota resaltó que el 30 de abril de 2026 se celebrará el 76º Congreso de la FIFA en Vancouver (Canadá) mientras continúa la cuenta regresiva para el esperado inicio del torneo mundialista en el Estadio Azteca de Ciudad de México, programado para el 11 de junio.