El ministro de Exteriores británico evita la multa por pescar sin permiso junto al vicepresidente de EEUU

El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, ha recibido un mero aviso y finalmente no será multado por pescar sin permiso junto al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a quien recibió a principios de agosto en una residencia oficial de Kent.
Lammy solicitó la autorización de manera retroactiva, una vez ya realizada la pesca, y se enfrentaba a una posible multa de hasta 2.500 libras (más de 2.800 euros). Sin embargo, un portavoz de la Agencia de Medioambiente ha confirmado que se han limitado a una "carta de aviso", según el 'Daily Telegraph'.
La institución ha aprovechado para recordar que "todo aquel que va a pescar necesita una licencia para ayudar a mejorar los ríos, los lagos y el deporte que tanto gusta a los pescadores".
Un portavoz del Ministerio ha insistido en que, "en cuanto se hizo evidente que había habido un descuido administrativo" por parte de Lammy, el ministro ya se puso en contacto con la agencia para instarle a adoptar "una acción adecuada" y tomó las medidas necesarias para no incurrir en el mismo error en el futuro.