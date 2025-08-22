Agencias

El ministro de Exteriores británico evita la multa por pescar sin permiso junto al vicepresidente de EEUU

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, ha recibido un mero aviso y finalmente no será multado por pescar sin permiso junto al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a quien recibió a principios de agosto en una residencia oficial de Kent.

Lammy solicitó la autorización de manera retroactiva, una vez ya realizada la pesca, y se enfrentaba a una posible multa de hasta 2.500 libras (más de 2.800 euros). Sin embargo, un portavoz de la Agencia de Medioambiente ha confirmado que se han limitado a una "carta de aviso", según el 'Daily Telegraph'.

La institución ha aprovechado para recordar que "todo aquel que va a pescar necesita una licencia para ayudar a mejorar los ríos, los lagos y el deporte que tanto gusta a los pescadores".

Un portavoz del Ministerio ha insistido en que, "en cuanto se hizo evidente que había habido un descuido administrativo" por parte de Lammy, el ministro ya se puso en contacto con la agencia para instarle a adoptar "una acción adecuada" y tomó las medidas necesarias para no incurrir en el mismo error en el futuro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un miembro de las fuerzas de seguridad sirias tras un ataque de Estado Islámico en el este de Siria

Muere un miembro de las

Cayetano Rivera comunica una importante noticia a sus seguidores

Cayetano Rivera comunica una importante

Amelia Bono arrasa con las bermudas vaqueras más bonitas de este verano. ¡Y las agota en tiempo récord!

Infobae

'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

'El Cordobés', rotundo tras la

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni