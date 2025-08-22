El gestor de contraseñas de Google tiene un nuevo atajo para acceder a él desde el móvil

Google ha habilitado una aplicación para su gestor de contraseñas, que proporciona un acceso directo a este servicio desde la pantalla principal del teléfono móvil.

El gestor de contraseñas de Google está actualmente disponible dentro de Chrome y de Android, donde almacena las contraseñas y las claves de acceso de servicios digitales para agilizar el acceso a ellos.

Como novedad, dispone de una nueva aplicación que actúa a modo de atajo para acceder al gestor desde el móvil, que ya puede descargarse desde la Google Play Store.

Esta 'app', que se identifica con una llave con los colores identificativos de Google, abre una vista a página completa de los servicios y las credenciales guardados, e incluye una herramienta de revisión de seguridad