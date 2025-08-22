Agencias

El FBI registra el domicilio del exasesor de seguridad nacional de Trump John Bolton

Por Newsroom Infobae

El FBI ha comenzado esta mañana un registro en el domicilio del que fuera asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración Trump y ahora acérrimo crítico del presidente, John Bolton, en el marco de una investigación sobre la presunta posesión de documentos clasificados.

Los agentes federales norteamericanos han hecho acto de presencia en el domicilio de Bolton en Bethesda, estado de Maryland, en torno a las 07.30 horas.

Fuentes de la operación han confirmado a Fox News que el registro está vinculado a la posible posesión de documentos clasificados en manos de Bolton, presente en su domicilio durante el registro.

Las mismas fuentes han aclarado que Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump entre 2018 y 2019, no se encuentra detenido ni bajo arresto.

