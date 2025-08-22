El Chelsea remonta con una 'manita' en su visita al West Ham

El Chelsea FC ha goleado este viernes por 1-5 al West Ham United en el partido inaugural de la jornada 2 en la Premier League, con goles de João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Trevoh Chalobah para los 'blues' en su derbi de visita al London Stadium.

En el antiguo Estadio Olímpico de la capital inglesa, se adelantaron los locales en el minuto 6 gracias a un golazo de Lucas Paquetá mediante un zurdazo desde fuera del área y que cogió vuelo hasta entrar casi en la escuadra más alejada.

Sin embargo, el Chelsea empató al cuarto de hora con un cabezazo de João Pedro en un saque de esquina y luego en el 23' el propio João Pedro asistió a su 'tocayo' Neto para el 1-2. Pasada la media hora llegó el 1-3 de Fernández, remachando un jugadón del joven Estêvão, y en el 54' marcó Caicedo el cuarto gol visitante, en un rachace tras otro córner.

Cuatro minutos más tarde, Chalobah selló la 'manita' del Chelsea al aprovechar una nueva serie de rebotes en el área local a la salida de otro córner. Este triunfo situó a los pupilos de Enzo Maresca con cuatro puntos en el liderato provisional, mientras que la derrota dejó a los 'hammers' como colistas y todavía sin haber puntuado.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Viernes.

West Ham - Chelsea 1-5.

-Sábado 23.

Manchester City - Tottenham.

Bournemouth - Wolverhampton.

Brentford - Aston Villa.

Burnley - Sunderland.

Arsenal - Leeds.

-Domingo 24.

Crystal Palace - Nottingham Forest.

Everton - Brighton.

Fulham - Manchester United.

-Lunes 25.

Newcastle - Liverpool.