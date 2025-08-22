El Barça incorpora al ala-pívot estadounidense Miles Norris para cerrar su plantilla

El Barça ha anunciado este viernes la incorporación del ala-pívot estadounidense Miles Norris, quien firma para el próximo curso y llega procedente de los Boston Celtics, y su fichaje cierra la plantilla del equipo blaugrana de cara a la próxima temporada.

"Miles Benjamin Norris será nuevo jugador del Barça esta temporada. El jugador estadounidense, de 25 años y nacido en San Francisco, firma por un ejercicio. Con esta última incorporación se da por cerrada la plantilla 2025/26, con un 'roster' en el que también se incorporan Myles Cale, Juani Marcos, Toko Shengelia y Will Clyburn", ha anunciado el club blaugrana en un comunicado.

El ala-pívot de 2,06 metros llega procedente de los Boston Celtics, donde disputó tres encuentros la pasada temporada en la NBA. Norris destacó más en la G-League con los Maine Celtics, promediando 17 puntos por partido, 5,5 rebotes y un 40 por ciento de acierto en triples.

Esta será la segunda experiencia de Norris en Europa, ya que en 2024 jugó unos meses en el Bodrumspor de Turquía. Después, firmó con los Memphis Grizzlies para jugar en su equipo de la G-League, los Memphis Hustle, antes de incorporarse a los Celtics.

El estadounidense llega para sustituir a su compatriota Jabari Parker, quien abandonó el equipo para firmar por el Partizán de Belgrado. Con esta incorporación, el club blaugrana ha anunciado que da por cerrada la plantilla para la próxima temporada, en la que espera romper una sequía de dos años sin lograr ningún título.