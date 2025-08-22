DHL suspende temporalmente el envío de paquetes a Estados Unidos por el fin del régimen 'de minimis'

El grupo logístico alemán Deutsche Post DHL ha informado este viernes de que las empresas ya no podrán transportar paquetes ni realizar envíos postales que contengan bienes si su destino son los Estados Unidos.

Según ha indicado mediante nota de prensa, la orden ejecutiva 'Suspensión del trato de minimis libre de impuestos para todos los países', que entrará en vigor el 29 de agosto, ha cambiado las reglas de juego para el transporte de bienes.

"El motivo de las restricciones temporales previstas son los nuevos procesos exigidos por las autoridades estadounidenses para los envíos postales, que difieren de la normativa aplicada anteriormente", ha explicado.

"Quedan sin resolver cuestiones clave, en particular cómo y quién recaudará los derechos de aduana en el futuro, qué datos adicionales se requerirán y cómo se llevará a cabo la transmisión de datos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos", ha elaborado la compañía.

No obstante, la multinacional ha precisado que DHL Express seguirá estando operativo. Además, los paquetes que sean facturados como "regalos" de menos de 100 dólares (86,2 euros) o que contengan documentos también podrán enviarse sin problemas siempre que se haga entre individuos.