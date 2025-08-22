Detenido el expresidente de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, investigado por uso indebido de fondos públicos

El expresidente de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ha sido detenido este viernes durante una investigación en su contra por uso indebido de fondos públicos en relación con los costes de un viaje a Reino Unido realizado cuando era jefe de Estado.

Wickremesinghe se encuentra bajo custodia y tendrá que declarar ante las fuerzas de seguridad en relación con dicha visita a Londres, que tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando asistió a la ceremonia de graduación de su mujer, Maithree, en la Universidad de Wolverhampton.

El ahora exmandatario había hecho escala allí durante su regreso desde La Habana, la capital de Cuba, donde asistió a la cumbre del G77. Desde entonces, el expresidente ha justificado el viaje al señalar que los gastos de ese tramo del viaje fueron costeados por su mujer.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que podría haberse gastado 17 millones de rupias (unos 48.300 euros) en aquel viaje, según informaciones del diario 'Daily News'. Así, Wickremesinghe se ha convertido en el primer presidente ceilandés en ser arrestado.