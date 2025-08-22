Desarrollan un 'microstent' con una forma única para combatir el glaucoma

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha presentado un innovador 'microstent' que podría revolucionar el tratamiento del glaucoma, una de las principales causas de pérdida de visión, solo superada por las cataratas.

A nivel mundial, 7,7 millones de personas estaban ciegas o tenían discapacidad visual debido al glaucoma en 2020. La enfermedad puede causar daños irreversibles en el nervio óptico, debido al aumento de la presión dentro del globo ocular. Las opciones de tratamiento actuales, principalmente la cirugía para crear aberturas en el ojo o insertar tubos para drenar el líquido, son muy invasivas, conllevan riesgo de complicaciones y tienen una durabilidad limitada.

"Nuestro 'microstent' desplegable representa un avance significativo en el tratamiento del glaucoma", afirma Yunlan Zhang, autor principal del estudio que se ha publicado en 'The Innovation, Cell Press'. "Se ha demostrado que los implantes quirúrgicos actuales para este tipo de glaucoma tienen una eficacia limitada a largo plazo, ya que son susceptibles de fallar debido a la fibrosis (cicatrización) en el ojo", ha agregado.

El nuevo 'microstent' presenta una forma estructural única que le permite expandirse una vez dentro del ojo. Con menos de un cuarto de milímetro, el diminuto diámetro del 'stent' es capaz de encajar en la aguja de una jeringa hipodérmica estándar, lo que permite una inserción mínimamente invasiva. Una vez colocado y expandido, el 'microstent' se extiende por el espacio lleno de líquido entre la parte blanca del ojo y la membrana que lo recubre.

Al sostener este espacio, el 'stent' reduce la acumulación excesiva de líquido y la presión intraocular resultante en el ojo, responsable del tipo más común de glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto. Los ensayos iniciales realizados en conejos revelaron que los 'microstents' redujeron la presión ocular en menos de un mes con una inflamación y cicatrización mínimas. Además, el 'microstent' logró una mayor reducción de la presión ocular que un implante tubular estándar.

"Nuestro 'microstent' está fabricado con una aleación de níquel y titanio duradera y súper flexible llamada nitinol, conocida por su seguridad probada a largo plazo para uso ocular. Sus propiedades materiales y estructurales únicas ayudan a prevenir movimientos posteriores, mejoran la durabilidad y garantizan la eficacia a largo plazo", ha explicado el coautor principal, el profesor Zhong You del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford.

El equipo de investigación utilizó técnicas de modelado avanzadas para guiar el diseño del 'microstent' y garantizar su compatibilidad con la anatomía del ojo. Las propiedades superelásticas del dispositivo le permiten adaptarse a los cambios y estiramientos del ojo a lo largo del tiempo sin deformarse de forma permanente, lo que mejora su durabilidad y funcionalidad.

"Este avance tiene el potencial de transformar el panorama del tratamiento del glaucoma. Al ofrecer una solución mejorada en el campo de la cirugía mínimamente invasiva del glaucoma que combina la innovación mecánica con la biocompatibilidad, esperamos mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes", ha señalado el coautor principal, el doctor Jared Ching del Departamento de Ciencias de la Ingeniería, Universidad de Oxford.