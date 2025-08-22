Cumbre VIP en el concierto de Alejandro Fernández en Starlite Marbella. Todos los asistentes

El Festival Starlite Occident de Marbella ha acogido este miércoles uno de los conciertos más esperados de este verano, el de Alejandro Fernández, que con sus rancheras y temas tan conocidos como 'Me dediqué a perderte' y ante la emblemática cantera abarrotada, emocionó a un público entregado que coreó todas sus canciones en una noche cargada de tradición mexicana, emoción, y las baladas que han hecho del artista uno de los más importantes de la música en español.

"Llegar de un país extranjero con música diferente y que nos reciban así de bien me deja sin palabras. A Marbella le tengo un cariño súper especial, porque fue una de las primeras ciudades en las que me presenté cuando empecé a actuar en España. Estoy muy contento de estar en Starlite Occident, uno de los festivales más importantes que hay. Aquí me siento como en casa" reconocía el cantante azteca que, derrochando cercanía, no dudó en fotografiarse con algunos de los rostros conocidos que no quisieron perderse su reaparición en España.

Y es que como no podía ser de otra manera, el concierto de Alejandro se ha convertido en un auténtico cónclave VIP. Entre los asistentes, María del Monte e Inmaculada Casal; Luis Medina y su novia Clara Caruana; Anne Igartiburu con un favorecedor diseño de animal print; Carmen Lomana, que ha definido el ya icónico festival marbellí como "un mundo mágico"; Ismael Beiro; Henry Méndez; o Alma Bollo, que se olvidó por unas horas de su faceta de mamá de dos pequeños para disfrutar del cantante mexicano en compañía de unos amigos.

La pareja más divertida y enamorada de la noche, la formada por Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, que exprimiendo al máximo sus vacaciones en la Costa del Sol tampoco faltaron a la cita con la que, confiesan, es uno de sus artistas "preferidos" y al que tienen "muy presente" en sus vidas. "Me sé casi todas las canciones y no le he visto nunca en concierto, así que tengo muchísimas ganas porque 'Me dediqué a perderte' y todas esas fueron de nuestro enamoramiento" ha apuntado muy emocionada la venezolana, deslumbrante con un sencillo diseño ceñido de punto blanco con pequeñas flores al tono bordadas.

El también cantante Antonio José sorprendió al lucir un cambio de look con el pelo casi blanco; mientras que Marta Riesco, con un ajustadísimo vestido amarillo con aberturas que potenciaba su bronceado, derrochó muestras de cariño con su novio Alejandro Caraza mientras espera ilusionada el arranque de la temporada televisiva y su regreso a 'TenTV'.