Agencias

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

Por Newsroom Infobae

Guardar

Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de 'minimis'.

Según ha informado este viernes en un comunicado, el motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos que elimina la exención del pago de aranceles que venía aplicándose a los envíos entrantes de bajo valor. En consecuencia, Correos solo admitirá este tipo de envíos hasta el domingo 24 a las 23.59 horas.

A partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías que se dirijan Estados Unidos o Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen y del valor del producto.

La situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales, como la DHL alemana, a modificar "sustancialmente" sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos.

Esto, avisan desde la empresa pública, impactará de manera "significativa" en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico.

Sin embargo, el envío de cartas y documentos sin valor comercial, de libros o los regalos enviados por particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (85,2 euros) se continuarán admitiendo y no se verán afectados en modo alguno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

'El Cordobés', rotundo tras la

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

Lara Dibildos aplaude la fortaleza

Sheila Casas pasa página tras su ruptura y le desea lo mejor a Escassi tras unas vacaciones renovadoras en familia

Sheila Casas pasa página tras

Makoke emite un comunicado urgente tras cancelar 'in extremis' su boda con Gonzalo

Makoke emite un comunicado urgente