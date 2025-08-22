Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

La familia Casas vuelve a ser noticia. Los últimos movimientos de Mario Casas y su entorno han generado numerosos titulares, especialmente tras su viaje a El Salvador, donde muchos especulaban con la posible presencia de Melyssa Pinto y Ana Mena junto a los padres del actor. A todo esto se suman rumores sobre una posible boda y el interés mediático por el estado anímico de Sheila Casas tras su reciente ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

Al regresar a España, Christian Casas fue preguntado al respecto por el equipo de Europa Press. El hermano menor y representante de Mario Casas no tardó en aclarar la situación sobre el viaje: "Estuvimos la familia. Ahora hemos estado la familia solo", zanjó, en referencia a la ausencia tanto de Melyssa Pinto como de Ana Mena. "Hemos estado toda la familia junta", recalcó, desmintiendo así cualquier información sobre acompañantes ajenos al círculo familiar más cercano.

Sin embargo, las preguntas sobre una futura boda entre Mario y Melyssa tampoco tardaron en llegar, ante lo cual Christian prefirió no pronunciarse: "Perdona", dijo, evidenciando con gestos que no quiere alimentar más rumores. Igualmente, evitó detalles sobre el estado de ánimo de su hermana Sheila tras la ruptura con Escassi, mostrando cautela y protección hacia la intimidad de la familia.

Visiblemente incómodo ante las cámaras, dejó claro su deseo de mantener la privacidad, tanto propia como de los suyos: "No hablo nunca yo, que no me gusta la cámara. Me da mucha vergüenza, perdona. Lo paso muy mal, lo siento", admitió con sinceridad antes de desaparecer entre las cámaras.

La familia Casas mantiene así, una vez más, su línea discreta frente a la atención mediática, cerrando filas en los momentos más personales y delicados, y defendiendo a toda costa su espacio familiar e intimidad ante el interés de la prensa.