Bruselas entrega 1,83 millones a Finlandia en ayuda de emergencia para reparar cables submarinos dañados

La Comisión Europea ha destinado 1,83 millones de euros a Finlandia para apoyar los gastos derivados de la reparación de los daños causados en el cable energético submarino Estlink 2, que conecta el país con Estonia, y fue objeto a finales del año pasado de un supuesto sabotaje.

Las autoridades finlandesas han informado del desembolso de la partida, perteneciente al fondo de Seguridad Interior, diseñado para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la radicalización, la delincuencia grave y organizada o la ciberdelincuencia.

De esta forma, Helsinki podrá cubrir los gastos de reparación de esta infraestructura en el mar Báltico, arreglado totalmente el pasado mes de junio, pero que tras el incidente supuso una cantidad significativa de trabajo para la Policia y Fuerzas Armadas finlandesas, que sustituyeron la parte dañada por un nuevo segmento de un kilómetro de largo.

En total, el Estlink 2 se extiende 170 kilómetros. La infraestructura sufrió daños por el impacto de un ancla, lo que derivó por parte de Finlandia en la interceptación del carguero 'Eagle S.', de fabricación china y que la UE sospecha que esté vinculado a la 'flota fantasma' que Rusia emplea para sortear las sanciones europeas.

El buque estuvo incautado hasta marzo por las autoridades del país, en el marco de las investigaciones por la sección de parte del cable de alta tensión. Las autoridades de los países nórdicos y bálticos lo señalaron por estar supuestamente detrás de la oleada de incidentes con cables submarinos en el mar Báltico a finales del año pasado.