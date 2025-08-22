Agencias

AVITE presenta reclamaciones contra la fundación estatal alemana de talidomida y pide indemnizaciones para sus miembros

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE) ha informado este viernes de que ha iniciado la presentación de reclamaciones de indemnizaciones y pensiones vitalicias a la fundación estatal alemana de talidomida (Conterganstiftung) en favor de sus miembros.

AVITE ha comunicado que, según la repuesta la fundación estatal alemana, decidirá si inicia la presentación de demandas judiciales contra la institución, también ante la justicia germana.

Todo ello en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo alemán que ha tumbado los reconocimientos médicos que dicha fundación emitía negativamente desde hace décadas. Ahora, con esta sentencia, AVITE asegura que se ha "demostrado y confirmado", mediante sentencia judicial, que lo hacía de forma "partidista, deliberada y siempre beneficiando al laboratorio alemán Grünenthal".

Para llevar a cabo todas estas acciones judiciales, AVITE ha contratado precisamente al bufete de abogados alemán que ha conseguido esta sentencia. Por el momento, AVITE ha proporcionado a la fundación documentación médica "demoledora", para demostrar que las deformidades congénitas de sus socios son achacables a la talidomida de la farmacéutica alemana Grünenthal.

Entre esos documentos, AVITE ha presentado un informe médico de cada miembro de la asociación, certificando que es afectado de talidomida, firmado por el codescubridor de los efectos nocivos de la misma, el doctor Claus Knapp.

"A la fundación estatal del Gobierno alemán se le ha solicitado, por vía de reclamación previa, las correspondientes indemnizaciones y pensiones vitalicias a las que tienen derecho y que siempre y durante décadas se negaban a los afectados españoles de talidomida por ser Grünenthal laboratorio fabricante y el estado alemán la cuna de la talidomida", finaliza AVITE.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rosa Benito, su significativa reflexión, ¿dirigida a Amador Mohedano?: "Un 'estoy aquí' que no exige condiciones"

Rosa Benito, su significativa reflexión,

Cayetano Rivera comunica una importante noticia a sus seguidores

Cayetano Rivera comunica una importante

Amelia Bono arrasa con las bermudas vaqueras más bonitas de este verano. ¡Y las agota en tiempo récord!

Infobae

'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

'El Cordobés', rotundo tras la

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni