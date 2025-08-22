Antonio Tejado, sin palabras ante la preocupación por el estado de salud de Amador Mohedano

Este 25 de agosto se cumplen dos años del violento robo que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su casa a las afueras de Sevilla en el que, además de sustraerle una importante colección de relojes de alta gama, todas sus joyas, y más de 14.000 euros en efectivo, las amordazaron y las amenazaron de muerte, sufriendo el momento más traumático de sus vidas.

Meses después, en febrero de 2024, Antonio Tejado era detenido por su presunta implicación en el asalto y, aunque en mayo de ese mismo año era puesto en libertad provisional, el pasado mayo el Juzgado de Instrucción Número 16 de Sevilla emitía un auto de procesamiento contra el sobrino de la cantante, que considerado el "autor intelectual" del atraco, será juzgado por los presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, organización criminal y lesiones, junto a los otros 10 investigados de la banda liderada por Arseny Garibyan, 'El Ruso'.

A la espera de que el juez se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto por su abogado Fernando Velo, y fije la fecha de la apertura de juicio oral en el que podría enfrentarse a una pena superior a los 5 años de cárcel, el ex de Rosario Mohedano sigue cumpliendo con la Justicia y cada 15 días se presenta ante el juez para firmar en los juzgados de la capital andaluza.

Y así lo ha hecho este jueves 21 de agosto, muy serio y sin pronunciar una sola palabra ante las cámaras como ha hecho desde que abandonó la prisión en mayo de 2024. Dejando en el aire cómo se encuentra dos años después del robo, Antonio tampoco ha revelado si cree que podrá demostrar su inocencia de los delitos que se le inculpan en el auto de procesamiento del caso.

Tampoco ha habido ninguna reacción significativa en él al abandonar los juzgados cuando le hemos preguntado por el complicado trance de salud que atraviesa su 'exsuegro' Amador Mohedano, que ha sufrido un llamativo deterioro físico tras su ingreso hospitalario de urgencia el pasado julio, desatando las especulaciones sobre que podría sufrir una enfermedad grave.

Indifente, Tejado no ha desvelado si se ha puesto en contacto con el padre de Chayo para interesarse por él, ni tampoco si ha habido algún tipo de acercamiento a María del Monte cuando se cumplen dos años del robo a su domicilio.