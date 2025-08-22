Amelia Bono arrasa con las bermudas vaqueras más bonitas de este verano. ¡Y las agota en tiempo récord!

Amelia Bono se ha convertido, con sus estilismos ideales y perfectos para cualquier ocasión tanto en el día a día como en las ocasiones especiales -combinando prendas 'low-cost' con accesorios de auténtico lujo no asequibles para cualquier bolsillo- en una de las influencers más seguidas del momento. Y, es innegable, todo lo que se pone se convierte en una lección de moda y estilo que cada vez cuenta con más adeptas.

Y los looks que está luciendo durante sus vacaciones en Marbella no son una excepción. Días después de cautivar compartiendo en Instagram un conjunto de top cropped y falda larga en color blanco con detalles de calados -un outfit de inspiración ibicenca perfecto para el verano-, ha vuelto a conquistarnos por completo escogiendo las bermudas más bonitas, originales y alegres de la temporada.

Un diseño vaquero con detalles de pequeñas margaritas de Mango que ha agotado en tiempo récord. Y no nos extraña, ya que se encontraban en la web de la marca rebajadas al 50%, a un precio de 19,99 euros, pero actualmente no están disponibles en ninguna talla.

Unas bermudas 'todoterreno' con las que lo mismo puedes ir a la playa que a cenar al chiringuito de moda, y que Amelia ha combinado con un básico: un top ceñido de escote redondo y tirante ancho en color blanco, cinturón estrecho de piel negro con hebilla en dorado, sandalias planas en el mismo tono, y un pequeño bolso de mano de crochet en uno de los colores del verano, el amarillo mostaza.