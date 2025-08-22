Agencias

Albares condena la "hambruna inducida" en Gaza y exige a Israel que permita la entrada inmediata de ayuda

Por Newsroom Infobae

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este viernes la "hambruna inducida" en Gaza y ha exigido al Gobierno de Israel el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias.

"Hoy Naciones Unidas ha confirmado oficialmente la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza. España condena esta hambruna inducida. La ayuda humanitaria debe entrar de manera inmediata y masiva en Gaza. Exigimos una vez más a Israel el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias. Necesitamos que la ONU y las ONGs humanitarias puedan operar en Gaza. No podemos tolerar más muertes inocentes de civiles palestinos", ha escrito el ministro en un mensaje en la red social X.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por Naciones Unidas, ha declarado oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, en la zona centro y norte de la Franja, tras verificar que el territorio se encuentra en la fase 5, el nivel más grave de la escala.

La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en su informe que los parámetros establecidos se cumplen y ha advertido de que estos baremos podrían superarse en las próximas semanas en áreas como Deir al Balá y Jan Yunis. El documento alerta de niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva israelí, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de dos años.

EuropaPress

