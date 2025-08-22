Al menos cinco policías muertos en el sur de Irán durante una emboscada de un grupo islamista

Al menos cinco policías iraníes han muerto en el sur del país durante una emboscada reivindicada por el grupo salafista Jaish ul Adl, el Ejército de la Justicia, en la provincia de Sistán y Baluchistán.

Los asaltantes atacaron a dos unidades policiales cerca de la ciudad de Iranshahr, según informa la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim.

En un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, Jaysh al Adl se ha atribuido la autoría del asalto, un episodio más de su campaña en Sistán y Baluchistán, escenario frecuente de ataques de milicianos.