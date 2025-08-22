Agencias

Al menos cinco policías muertos en el sur de Irán durante una emboscada de un grupo islamista

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos cinco policías iraníes han muerto en el sur del país durante una emboscada reivindicada por el grupo salafista Jaish ul Adl, el Ejército de la Justicia, en la provincia de Sistán y Baluchistán.

Los asaltantes atacaron a dos unidades policiales cerca de la ciudad de Iranshahr, según informa la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim.

En un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, Jaysh al Adl se ha atribuido la autoría del asalto, un episodio más de su campaña en Sistán y Baluchistán, escenario frecuente de ataques de milicianos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cayetano Rivera comunica una importante noticia a sus seguidores

Cayetano Rivera comunica una importante

Amelia Bono arrasa con las bermudas vaqueras más bonitas de este verano. ¡Y las agota en tiempo récord!

Infobae

'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

'El Cordobés', rotundo tras la

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

Lara Dibildos aplaude la fortaleza