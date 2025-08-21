Agencias

WhatsApp coge una función directamente del contestador telefónico: dejar un mensaje de voz ante una llamada perdida

Por Newsroom Infobae

WhatsApp está trabajando en funciones que recuerdan a un contestador telefónico con la posibilidad de dejar un mensaje de voz cuando la otra persona no coge una llamada.

Si un usuario intenta llamar a un contacto a través de WhasApp y este no responde, el servicio de mensajería le permitirá dejar un mensaje de voz, si no puede esperar a que la otra persona vuelva a estar disponible.

Esta función, vista en la beta de WhatsApp para Android 2.25.23.21, aparecerá automáticamente ante una llamada perdida, para funcionar también como un recordatorio para devolver la llamada, como recoge el portal especializado WABetainfo.

Esta función complementa a otra en la que también trabaja WhatsApp, que permite establecer un mensaje a modo de recordatorio sobre una llamada perdida, para asegurarse de que se revisa más tarde.

Estas funciones recuerdan a al funcionamiento un contestador telefónico más tradicional, que WhatsApp está trasladando a su 'app' de mensajería para facilitar la comunicación cuando esta no es posible en un momento dado.

EuropaPress

