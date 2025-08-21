Walmart gana un 56% más en el segundo trimestre y mejora previsiones, a pesar de los aranceles

El gigante estadounidense de la distribución minorista Walmart cerró el segundo trimestre de su año fiscal, que incluye los meses de mayo a julio, con un beneficio neto atribuido de 7.026 millones de dólares (6.032 millones de euros), lo que implica una mejora del 56,1% respecto del resultado anotado por la cadena de hipermercados un año antes.

Los ingresos de Walmart sumaron 177.402 millones de dólares (152.302 millones de euros), un 4,8% más, incluyendo un crecimiento del 4,8% de las ventas netas, hasta 175.750 millones de dólares (150.884 millones de euros), mientras que los ingresos por membresías alcanzaron los 1.652 millones de dólares (1.418 millones de euros), un 5,4% más.

Las ventas de Walmart en Estados Unidos aumentaron en el trimestre un 4,8% anual, hasta 120.911 millones de dólares (103.804 millones de euros), mientras que los ingresos internacionales de la cadena subieron un 5,5%, hasta 31.201 millones de dólares (26.786 millones de euros).

De su lado, la facturación de la cadena mayorista Sam's Club en el segundo trimestre fiscal fue de 23.638 millones de dólares (20.294 millones de euros), un 3,4% más.

De tal modo, en la primera mitad de su año fiscal, Walmart registró un beneficio neto atribuido de 11.513 millones de dólares (9.884 millones de euros), un 19,9% más que un año antes, mientras que la cifra de negocio aumentó un 3,7%, hasta 343.011 millones de dólares (294.480 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio en curso, la cadena de distribución ha revisado al alza sus previsiones y ahora espera un crecimiento de sus ventas del 3,75% al 4,75%, frente a la anterior horquilla de entre el 3% y el 4%.

Asimismo, la compañía ha mejorado su expectativa de crecimiento del beneficio por acción ajustado a un rango de 2,52 a 2,62 dólares, frente a la horquilla anterior de entre 2,50 y 2,60 dólares.

"El impulso de ventas que tenemos en nuestro negocio se debe a nuestra innovación y ejecución. Conectar con nuestros clientes y miembros a través de experiencias digitales impulsa nuestro negocio, y la forma en que implementamos la IA mejorará aún más estas experiencias", declaró Doug McMillon, presidente y consejero delegado de Walmart.