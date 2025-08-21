Agencias

Ucrania da por recuperadas seis localidades de la región de Donetsk tomadas por Rusia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, ha afirmado que las tropas ucranianas avanzan "con éxito" en una contraofensiva en la zona este y han logrado "despejar" seis localidades de la región de Donetsk tomadas por los militares rusos.

En concreto, según Sirski, se trata de seis áreas vinculadas al frente de Pokrovsk, uno de los objetivos estratégicos de Rusia en la zona para mermar la capacidad de reposición logística de las fuerzas ucranianas. Moscú ha asegurado en estos últimos días que ha logrado precisamente avances en este mismo frente.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania han explicado en un mensaje en Telegram que ha examinado con otros oficiales la evolución del conflicto en las zonas "más difíciles", donde admite que el "enemigo" cuenta con superioridad numérica. Según Sirski, Rusia contaría por "cientos" las bajas en sus filas.

"La tarea clave es responder de manera eficaz a los cambios en las tácticas del enemigo mientras preservamos la vida de los defensores de Ucrania en la medida de lo posible", ha enfatizado, en un mensaje en el que ha aplaudido la "valentía" y la "dedicación" de las tropas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rosa Benito reacciona con indiferencia al preocupante deterioro de Amador Mohedano, ¿con nuevo amor a la vista?

Rosa Benito reacciona con indiferencia

Ra Castillo, íntimo amigo de Gabriela Guillén, se moja tras su portada junto a Bertín Osborne y su hijo

Ra Castillo, íntimo amigo de

Cristian Suescun, tajante sobre el supuesto affaire de su hermana Sofía y Juan Faro: "Todo cuentos"

Cristian Suescun, tajante sobre el

Gabriela Guillén tras su portada 'en familia': "Mi hijo es lo que más me importa"

Gabriela Guillén tras su portada

Gabriela Guillén defiende su posado con Bertín Osborne presentando a su hijo: "Normalizar la relación"

Gabriela Guillén defiende su posado