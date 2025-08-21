Trump plantea un "enfoque diferente" sobre Ucrania si no hay avances en dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "en dos semanas" espera que esté ya clara la viabilidad de los actuales esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra en Ucrania y ha abierto la puerta a adoptar "un enfoque diferente" si no hay avances en este plazo.

Trump ha advertido de que miles de personas mueren cada semana como consecuencia de este conflicto, en una entrevista en el programa 'The Todd Starnes Radio Show' en la que ha vuelto a marcarse un horizonte cercano para lograr algún tipo de avance.

Ante la posibilidad de conseguir la paz, ha esgrimido: "Lo sabremos en dos semanas, de una manera u otra". Pasado este tiempo, "quizás tengamos que adoptar un enfoque diferente", ha añadido, sin introducir en este caso amenazas concretas contra alguna de las dos partes.

Trump se reunió el viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y este pasado lunes con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski. Entre sus objetivos figura cerrar una reunión a tres bandas, una opción que ni Kiev ni Moscú han descartado de plano pero para la que aparentemente no se han producido avances.