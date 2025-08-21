Agencias

Thunberg y cientos de activistas bloquean la avenida principal de Oslo y piden el fin de la industria petrolera

Por Newsroom Infobae

Guardar

La conocida activista ecologista Greta Thunberg ha bloqueado este jueves la avenida principal de Oslo, la capital noruega, junto a cientos de manifestantes para exigir al Gobierno poner fin a la industria petrolera y gasística del país nórdico.

El grupo de activistas se ha desplazado hasta la calle Karl Johans, donde ha protagonizado una manifestaciones frente a la sede del banco DNB, tal y como han explicado las fuerzas de seguridad de Noruega, que ha matizado que la vía se ha visto completamente bloqueada a las 12.15 (hora local).

La Policía ha indicado que al menos 16 de los presentes "se introdujeron en la sede del banco, pero fueron obligados a salir poco después" en el marco de unas acciones organizadas por la organización Extinction Rebellion. De momento, se descartan arrestos.

Por su parte, la ONG Reclaim the Future, que también ha participado en la protesta, ha acusado al banco en cuestión de "invertir grandes sumas de dinero en la expansión de la industria de combustibles fósiles", lo que contribuye a la crisis climática.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fichamos el elegante bañador con efecto estilizador de Virginia Troconis en sus románticas vacaciones con 'El Cordobés'

Infobae

Sale a la luz el significativo nombre del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "El amado por Dios"

Infobae

Tamara Falcó y sus hermanos lanzan un vino ecológico en homenaje a su padre, el marqués de Griñón

Tamara Falcó y sus hermanos

Rosa Benito reacciona con indiferencia al preocupante deterioro de Amador Mohedano, ¿con nuevo amor a la vista?

Rosa Benito reacciona con indiferencia

Ra Castillo, íntimo amigo de Gabriela Guillén, se moja tras su portada junto a Bertín Osborne y su hijo

Ra Castillo, íntimo amigo de