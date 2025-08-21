Thunberg y cientos de activistas bloquean la avenida principal de Oslo y piden el fin de la industria petrolera

La conocida activista ecologista Greta Thunberg ha bloqueado este jueves la avenida principal de Oslo, la capital noruega, junto a cientos de manifestantes para exigir al Gobierno poner fin a la industria petrolera y gasística del país nórdico.

El grupo de activistas se ha desplazado hasta la calle Karl Johans, donde ha protagonizado una manifestaciones frente a la sede del banco DNB, tal y como han explicado las fuerzas de seguridad de Noruega, que ha matizado que la vía se ha visto completamente bloqueada a las 12.15 (hora local).

La Policía ha indicado que al menos 16 de los presentes "se introdujeron en la sede del banco, pero fueron obligados a salir poco después" en el marco de unas acciones organizadas por la organización Extinction Rebellion. De momento, se descartan arrestos.

Por su parte, la ONG Reclaim the Future, que también ha participado en la protesta, ha acusado al banco en cuestión de "invertir grandes sumas de dinero en la expansión de la industria de combustibles fósiles", lo que contribuye a la crisis climática.